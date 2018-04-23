وفد الأوبرا المصرية يصل إلى الرياض لتقديم عروض بالسعودية لأول مرة

وصل وفد فني لدار الأوبرا المصرية، برئاسة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، ومكوّن من 45 عازفا ومطربا بفرقة الموسيقى العربية، بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، لتقديم عروض فنية، لأول مرة بالمملكة.

وكان في استقبال الوفد الفني أعضاء من السفارة المصرية بالرياض ووزارة الثقافة والإعلام السعودية، ولاقى أعضاء الوفد المصري حفاوة شديدة منذ لحظة وصولهم، وقد انتشرت في شوارع الرياض اللافتات الخاصة بالعروض الفنية.

ومن المقرر أن تقدم فرقة الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، حفليين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بمركز الملك فهد الثقافي، الذي يتسع لثلاثة آلاف مشاهد.

وقال مسؤولو مركز الملك فهد الثقافي بالرياض إنه تم وضع شاشات ضخمة خارج قاعة المسرح لاستيعاب الجمهور الذي من المنتظر أن يتعدى أربعة آلاف مشاهد في كل حفل، وتؤدي الفرقة بروفاتها الختامية في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء بالمركز.

يُذكر أن هذه الزيارة تعد الأولى التي تشارك فيها دار الأوبرا المصرية في حفلات بالسعودية.