عروض للرقص المعاصر على مسرح «الفلكي» من 10 حتى 15 مايو

تنظم فرقة معت للرقص المعاصر، كريمة منصور، مجموعة من العروض الراقصة بداية من 10 من مايو المقبل على خشبة مسرح الفلكي بوسط القاهرة وسيكون الحضور مجانا لمحبي فن الرقص. وسيتم الاعلان عن برنامج عروض الفرقة من خلال الراديو صفحات التواصل الاجتماعي.

وستكون العروض التي سيتم عرضها بداية من 10 مايو وحتى يوم 15 من الشهر نفسه على مسرح الفلكي: 1-كريدو: فكرة وتصميم وإخراج: كريمة منصور وسيقوم بالرقص فيه كل من إبراهيم عبدالحميد وأحمد شامل عزمي (ميدو)وأماني عاطف وسمر عزت وشادي عبدالرحمن وإسلام النبيشي وإسلام العربي وحنين طارق ومصطفى جمال وأمينة أبوالغار. 2- لاس بيرنارداس: من تصميم وإخراج : ليبارتد بوزو العارضات: - أماني عاطف - بلقيس رياض - مريهان سامي - منى الحسيني - نرمين حبيب 3- من قال شيئاً عن الرقص؟ عرض فردي لـ كريمة منصور فكرة وتصميم وإخراج : كريمة منصور.

وفرقة معت هي فرقة أسستها الفنانة ومصممة الرقصات كريمة منصور عام 1999 وتعمل بشكل أساسي على تقديم الرقص المعاصر للجمهور المحلي والعالمي وكسب قطاعات متنوعة من محبي الفنون المعاصرة عموماً والرقص المعاصر بالتحديد، بالإضافة للمشاركة في تقديم صياغات مختلفة ومتطورة لمفهوم تلقي الفنون . كما تسعى الفرقة أيضا لدعم مشهد الرقص المعاصر بشكل عام في مصر. وتعتمد الفرقة في تكوين عضويتها الرئيسي على خريجي برنامج التدريب الاحترافي في الرقص المعاصر لمركز القاهرة للرقص المعاصر كمحاولة لإيجاد فرص ابداعية مناسبة لخريجي البرنامج للعمل على تطوير أدواتهم وخبراتهم الأدائية كعارضين و مؤديين بعد ثلاث سنوات متتالية من الدراسة المكثفة.

أما مدربة الر قص كريمة منصور فهي راقصة ومصممة ومخرجة مصرية، حصلت على البكالوريوس وعلى درجة الماچيستير في الرقص المعاصر من London Contemporary Dance School بـ إنجلترا ، بعد أن أنهت دراسة السيناريو بالمعهد العالي للسينما - أكاديمية الفنون بالقاهرة - مصر.

أسست كريمة معت للرقص المعاصر في 1999 بعد عودتها لـ مصر مرة أخرى بعد إنهاء دراستها، ومنذ ذلك الوقت أنتجت كريمة مايقرب من الـ20 عرض، شاركت جميعها في عدد من المهرجانات الدولية وعملت منصور، كمدرس بفرقة أوبرا القاهرة للرقص المسرحي في 1998، بالإضافة لعملها كمدرس مساعد بالمعهد العالي للباليه - أكاديمية الفنون بالقاهرة ما بين العام 1999 و 2000، ثم كأستاذ مساعد في قسم الفنون الادائية والبصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2010 ، هي الآن مؤسسة و مدير فني لمركز القاهرة للرقص المعاصر، الذي يعد أحد مشاريع معت للفن المعاصر.

أما ليبارتد بوزو فهي مؤدية وراقصة، تخرجت من أكاديمية الرقص (أرتيز) بأرنيهام -هولندا بعدما أنهت دراسة العلوم الإجتماعية بجامعة سلامنسا - أسبانيا. تعاونت ليبارتد مع مركز القاهرة للرقص المعاصر ومديرته الفنية كريمة منصور كـ مدرس زائر منذ 2012، وفي تلك الفترة قامت بالتدريس في ورشة عمل طويلة، كان أحد ركائزها الأساسية هي العمل البحثي الذي يقوم به الطلاب حتى يتسنى لهم اختيار موضوعاتهم الخاصة التي يرغبون في العمل عليها من خلال الارتجال.