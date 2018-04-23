الشرطة الكندية: شاحنة تدهس مشاة في أحد شوارع تورونتو

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قالت الشرطة الكندية، إن شاحنة دهست 10 من المشاة في أحد الشوارع المزدحمة بمدينة تورونتو، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل مساء الاثنين.
وفرضت الشرطة الكندية طوقًا أمنيًا حول منطقة الحادث.
ولم تتوفر المزيد من التفاصيل حول الحادث.