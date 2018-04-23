دوق ودوقة كامبريدج يستقبلان طفلهما الثالث

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أعلنت الأسرة الملكية البريطانية اليوم الاثنين، إن كيت دوقة كامبريدج، زوجة الأمير ويليام انجبت طفلها الثالث.

وأعلن قصر كينجستون مولد طفل ذكر يزن 3.8 كيلوجراما، مضيفا أن ويليام كان حاضرا بالمستشفى وقت الولادة.

ويعد المولود، الذي سوف يعلن اسمه لاحقا، سادس حفيد لأبناء الملكة إليزابيث والخامس في الترتيب لتولى العرش البريطاني.

وأوضح القصر أنه تم إبلاغ الملكة وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وأفراد الاسرتين بنبأ الولادة وهم "سعداء بهذا النبأ" مضيفا " أن دوقة كامبريدج وطفلها بخير".

هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأمير وليام وزوجته كيت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد ولادة طفلهما الثالث.

وقالت ماي:" أقدم التهاني الحارة لدوق ودوقة كامبريدج على ولادة طفلهما. وأتمنى لهما السعادة في المستقبل".