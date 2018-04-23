كلوب : روما و ليفربول يستحقان الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال

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أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول عن كامل التقدير و الاحترام إلي منافسه روما الإيطالي في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة الفريقيين في نصف نهائي دوري الأبطال مشيراً إلي أحقية ذئاب روما للوصول إلي تلك المحطة بعد تغلبه علي برشلونة العتيد في ربع نهائي البطولة .

وأشاد المدرب الألماني بجودة لاعبي روما وخصوصاً المهاجم البوسني دجيكو و معرفته الجيدة به عندما كان مهاجماً لنادي فولفسبورج الالماني .

وشدد كلوب علي أهمية الدعم الجماهيري للفريق مؤكداً أن الحماس الاستثنائي في ملعب الأنفيلد علي غرار مباراة مانشستر سيتي سيكون خير حافز لعبور موقعة نصف النهائي .

يذكر أن مباراة الذهاب بين ليفربول وروما ستقام علي ملعب الأنفيلد غداً , علي أن تكون مباراة العودة الأسبوع القادم يوم الأربعاء علي ستاد الأوليميكو بالعاصمة الإيطالية روما