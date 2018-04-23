رئيس أنجولا يُقيل رئيس الأركان ورئيس المخابرات الخارجية في إطار حملة تطهير

أصدر رئيس أنجولا، جوا لورينسو، اليوم الإثنين، مرسوما رئاسيا تضمن إقالة كل من رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال جيرالدو ساشيبينجو نوندا، ورئيس الاستخبارات الخارجية أندريا دي أوليفيرا سانجو، وذلك في إطار حملة تطهير ضد المسئولين المتورطين في جرائم فساد.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن الادعاء العام الأنجولي، أدرج الجنرال نوندا فى قائمة الاشتباه في إطار التحقيقات التي أجرها في الشهر الماضي بشأن مؤامرة للحصول على ائتمان من الخارج بشكل غير مشروع تبلغ قيمته 50 مليار دولار، مشيرة إلى أن رئيس الاستخبارات المقال سانجو الذى يعتبر أحد الشخصيات الموالية للرئيس السابق خوسيه دوس سانتوس لفترة طويلة ظل يشغل هذا المنصب لأكثر من عقد من الزمان.

يذكر أن لورينسو، الذي خلف سانتوس في شهر سبتمبر الماضي، تعهد بمواجهة الفساد المستشري فى البلاد، كما وعد ايضا بتحقيق إصلاحات اقتصادية في أنجولا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا، والتي تعانى من انتشار الفقر بين المواطنين على الرغم من ثروتها النفطية الضخمة.