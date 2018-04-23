وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول بين الاتحادين المصري والإيطالي للسلاح  

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني ونظيره الإيطالي برئاسة جورجيو سكارسو ، اليوم الاثنين بمقر اللجنة الأوليمبية بهيئة إستاد القاهرة الدولى.

حضر التوقيع المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث امين عام اللجنة الاولمبية ، ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى وعدد من لاعبي المنتخبات المصرية فى لعبة السلاح.

ومن جانبه، كشف رئيس الاتحاد المصري للسلاح بأنه بموجب البروتكول سيتم تفعيل التعاون بين الاتحادين المصري والايطالي من حيث تبادل الخبرات الفنية والإدارية وإقامة المعسكرات للأندية والمنتخبات الوطنية في البلدين، علاوة على إقامة مباريات بين لاعبي المنتخبات المصرية للسلاح مع لاعبي المنتخبات الإيطالية.

وفى كلمته، أكد المهندس خالد عبد العزيز أن الوزارة لا تتأخر عن دعم الاتحاد المصري للسلاح حيث أن اللعبة تعد واحد من 9 لعبات نتوقع منهم دائما أن الحصول على ميداليات فى مختلف البطولات، قائلاً :" لدى أمل كبير فى تحقيق نتائج غير مسبوقة فى لعبة السلاح فى البطولات القادمة ودورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020 ".

كما أكد وزير الرياضة على أهمية بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري للسلاح ونظيره الايطالي فيما يخص تبادل الخبرات والأدوات وإقامة المعسكرات التدريبية.

ومن جانبه، أشاد جورجيو سكارسو رئيس الاتحاد الإيطالي للسلاح بالتجهيزات الفنية والخبرات المتراكمة لدى الاتحاد المصري للسلاح، والنتائج المتميزة التى يحققها اللاعبون المصريون فى تلك اللعبة، مشيرا إلى أهمية توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب المصري فى لعبة السلاح لتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات فيما يعود بالنفع على نتائج منتخبات البلدين.

وفى ختام اللقاء تم تكريم عدد من رواد لعبة السلاح لما حققوه من انجازات.