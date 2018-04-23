السيطرة على حريق بحقل نفطي في الكويت

أكدت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، السيطرة على حريق ناجم عن تسرب نفطي بمنطقة المقوع من دون وقوع أية إصابات.

وأعلن نائب المدير العام لشؤون المكافحة، اللواء جمال بدر البليهيص، اليوم الإثنين، عن مشاركة مركزي إطفاء الأحمدي ومبارك الكبير للمواد الخطرة مع فرق الإطفاء التابعة لشركة نفط الكويت في مكافحة حريق تسرب المقوع.

وأوضح أن الفرق تعاملت مع الحادث حسب الخطط والإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات، مشيرا إلى عدم تسجيل أية إصابات في الموقع، كما أن عمليات الإنتاج في الشركة لم تتأثر والحادث تحت السيطرة.

وأضاف أن الفرق المعنية في إدارة الحادث مستمرة في مراقبة الوضع، وإنه لم يتم رصد أية مخاطر أو غازات تؤثر على السلامة العامة في المناطق المحيطة.

ونوه «البليهيص»، إلى أنه وكإجراء وقائي سوف يتم الإبقاء على استمرار الشعلة، لحرق الغازات المصاحبة للحد من أية مخاطر بيئية أو صحية.

من جانبها، أكدت شركة نفط الكويت، أن عمليات إنتاج النفط تسير بشكل طبيعي، وأن الحريق الذي نشب فجر اليوم نتيجة تسرب نفطي في منطقة المقوع تحت السيطرة، ولا توجد أية قراءات لتسربات الغاز في المنطقة، مشددة على أن التسرب والحريق لا يشكلان أية خطورة على صحة المواطنين والعاملين.