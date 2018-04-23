النيابة تأمر بضبط وإحضار 3 متهمين جدد في واقعة «سحل بولاق»

أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار هشام رفعت، بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين هاربين حددتهم أجهزة الأمن؛ لاتهامهم بالتحريض والمشاركة في الجريمة البشعة التي دارت أحداثها بشارع التلاجة بمنطقة صفط اللبن، التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور، أقدم خلالها 10 أشخاص على سحل وقتل مواطن يدعى «زين العابدين علي حسانين» 28 عامًا؛ انتقامًا منه لوجود خلافات سابقة بينهم منذ سنوات.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة بندقية وفرد خرطوش، وطلقات نارية، وأسلحة بيضاء وشوم، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها لضبط المتهمين الجدد.

واستعمت النيابة لـ«عزب.أ»، 30 عامًا، أحد المتهمين الذي ذكر في أقواله: «إن المجني عليه قبل 4 سنوات كان يقف أسفل منزل خاله "صابر.أ"، أحد المتهمين، بشارع الثلاجة، حاملا بندقية خرطوش وأطلق منها طلقات صوب نجلي خالي اللذين كانا يقفان في الشرفة، فأصاب رش خرطوش عين الفتاة "دينا"؛ ما تسبب في انفجار بعينها وفقدانها للبصر، واستقر رش الخرطوش أيضا بمخ شقيق الفتاة وتسبب له بإعاقة ذهنية، ما تسبب في وفاته بعد عام من الواقعة».

وأضاف المتهم: «عقب زواجها، في ليلة دخلتها "اتكهربت وهي بتشغل المروحة"، وذلك ناتج عن إصابتها القديمة بالعين، لو كانت بتشوف كويس مكانتش اتكهربت».

وأضاف المتهمون، أنهم كانو في انتظار خروج «زين العابدين»، من السجن حيث كان يقضي فترة السجن في قضية مخدرات؛ للانتنقام منه.

وواجهت النيابة المتهمين بالفيديوهات وأقروا بما جاء فيها من وقائع، مبررين ذلك بأن القتيل كان يروج لسكان المنطقة أنه دفع لهم دية قدرها مليون جنيه؛ لتعويضهم عن إصابة نجلتهم، فأردوا الثأر منه أمام السكان.

ووقف عدد كبير من أهالي «ضحية السحل»، بشارع محمد حمزة، في منطقة الرشاح ببولاق الدكرور، أمام منزل القتيل متشحين بالسواد أملا في مساندة وتخفيف الأحزان على أسرته وزوجته.