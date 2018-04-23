قال الإعلامي عمرو أديب، إن أصحاب المعاشات «حالتهم صعبة جدًا»، مطالبًا الحكومة بالاستجابة لتمسك لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة زيادة المعاشات السنوية لـ20% بدلًا من 15% التي كانت مقررة العام الماضي.



وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الأحد، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مصرّة على رفع نسبة المعاشات إلى 20%، موضحًا أن أصحاب المعاشات يحتاجون إلى نظرة جيدة.



وناشد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع النسبة 5%، لأن أصحاب المعاشات يرون زيادة مرتبات الوزراء والدبلوماسيين، إضافة وجود وظائف عديدة أُلغي منها الحد الأدنى والأقصى للأجور، على حد تعبيره.



وأكد أن المعاشات في مصر «سيئة»، رغم أنها تحسنت كثيرًا عن الماضي، معقبًا: «أصحاب المعاشات لا يتحملون البهدلة أو التعب، نطلب من الحكومة أن تقر هذه الزيادة حتى تكون الأمور كريمة بالنسبة إليهم».



يُذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، أعلنت تمسكها برفع نسبة زيادة المعاشات السنوية لـ20% بدلا من 15% التي كانت مقررة العام الماضى.



