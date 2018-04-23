جامعة أمريكية تغلق أبوابها بعد إصابة مئة طالب بالإسهال والقيء

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أغلقت جامعة في ولاية كونيتيكت الأمريكية أبوابها اليوم الاثنين، بعدما مرض نحو مئة طالب.

كان الطلاب المتضررون في جامعة ولاية ويسترن كونيتيكت في دانبري يعانون من القيء والإسهال وآلام بالمعدة.

وقال عميد الجامعة جون كلارك في بيان اليوم، إن الأطقم الصحية ستعمل على تعقيم وتطهير الحرمين، مضيفا أنه "يريد التأكد من أن الجامعة آمنة وسالمة للجميع قبل إعادة الفتح".

وقال كلارك إن القرار بغلق الجامعة كان: "أفضل وأكثر نهج محافظ لحماية مجتمع الجامعة من العدوى وانتشار المرض".

ودعت إدارة الجامعة الطلاب إلى العودة إلى المنازل لمنع انتشار العدوى، وحثت غير القادرين على العودة على منازلهم بالبقاء في غرفهم.

ونبهت إدارة الجامعة بعدم الإهمال في حال شعروا بالجفاف أو الدوار وجفاف الحلق والصداع وتشنج العضلات.

ولم تتوافر معلومات أخرى بشأن طبيعة العدوى.