حماس تعلن مقتل أحد قادتها بشمال قطاع غزة

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نعت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أحد قادتها الذي قتل اليوم الاثنين، في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة .

وذكرت الكتائب في بيان صحفي اليوم: "جاءت شهادة محمد نمر حسن المقادمة 55 عاماً، بعد أن أمضى حياته مجاهداً في سبيل الله تعالى في مشوارٍ جهاديٍ عظيمٍ ومشرّف، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً".

وأضافت أنه قتل "إثر إصابته بقذيفةٍ أطلقتها جهةٌ مشبوهةٌ خارجةٌ عن الصف الوطني".

وشيّعت جماهير غفيرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة اليوم، جثمان القائد في كتائب القسام محمد نمر المقادمة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أفادت بمقتل فلسطيني وإصابة طفل في شمال قطاع غزة.

وأكدت الوزارة ، في بيان بثته وكالة ( معا) الفلسطينية "استشهاد المواطن محمد نمر المقادمة 55عاما، شمال قطاع غزة". وأشارت إلى أن طفلا أصيب بشظايا في الرأس وصل الى مستشفى الإندونيسي.

وقالت مصادر فلسطينية إن الحادث نتج عن انفجار عرضي لم تتضح ملابساته على الفور.

وتوغلت في وقت سابق اليوم، آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي، على أطراف بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية.