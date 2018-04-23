قال الدكتور علاء عبد الغفار، نائب مدير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم قبل الجامعي، إن المؤتمر الدولي الخامس لجودة التعليم والاعتماد، يعمل على إيجاد نظم لجودة مراحل التعليم الفني والعالي والأزهري.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات لفضائية «أون لايف»، على هامش المؤتمر اليوم الاثنين، أن المؤتمر سيناقش في جلسته القادمة عرض المعايير المطورة لمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر كـ«رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية»، على حد قوله.

وتابع أن المؤتمر يشارك به كل هيئات الجودة على مستوى العالم، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وجهات أخرى، مشيرًا إلى وجود 30 ممثلًا لهيئات مختلفة في جلسات المؤتمر.

يُذكر أنه انطلقت، أمس الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لجودة التعليم، برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان «تأملات، آفاق، تطلعات«» بحضور وفد من الأزهر الشريف ومندوب عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.