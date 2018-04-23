الرئاسي الليبي يلاحق منفذي اعتداءات مطار معيتيقة محلياً ودولياً

أدان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج الاعتداء على مطار معيتيقة الدولي، وإطلاق قذائف عشوائية في المناطق المحيطة بالمطار الوحيد العامل في طرابلس، بعد تدمير مطار طرابلس العالمي سنة 2014.

وقال محمد السلاك الناطق الرسمي باسم السراج ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، إن "الاعتداء على المطار أدى إلى تعريض حياة المدنيين للخطر والإضرار بمنشآت الدولة" مضيفاً أن الرئيس يحمّل العناصر المسلحة التي ترتكب هذه الأفعال المسؤولية كاملة، ويحذرها من أنه سيتم ملاحقتها جنائياً "محلياً ودولياً".

وأكد السلاك على أن الإجراءات بدأت فعليا وتم تشكيل لجنة من وزارتي العدل والداخلية بالتعاون مع مكتب النائب العام وستعمل على التعامل مع هذا الأمر بكل حزم وبالسبل المتاحة.