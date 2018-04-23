جدد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب، حرصه على إعادة حزب الوفد كما كان حزبًا قويًا ومؤثرًا في الحياة السياسية المصرية.

وقال «أبو شقة»، في تصريحات لفضائية «روسيا اليوم»، إنه «عندما تم انتخابي رئيسًا لحزب الوفد كان هناك إصرارًا من الوفديين أن نكون حزبًا قويًا، يستطيع أن يلعب دورًا أساسيًا على المسرح السياسي المصري، خلال الفترة المقبلة»، متابعًا: «أعمل جاهدًا من أجل تحقيق هذا الأمر».

وأضاف أن «الوفد هو الديمقراطية، فلن يكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر إلا إذا كنا أمام حزب وفد قوي»، موضحًا: «حزب الوفد يعد من أقدم الأحزاب السياسية في العالم، وهو لجميع المصريين وليس للوفديين فقط؛ لذلك سُمي بيت الأمة».

وعند سؤاله عما إذا كان حزب الوفد ينتوي التحالف مع أحزاب أخرى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، أجاب «التحالف مع أي أحزب آخر أمر وارد، لكن لنا نلجأ إليه إلا بعد موافقة كافة مؤسسات الحزب؛ لأننا في الأساس حزب ديمقراطي».

وأوضح أن «المادة "5" من الدستور، تنص على أن النظام السياسي في مصر يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة؛ ولكي يتحقق ذلك لابد من وجود حزبين أو ثلاثة على الأقل مؤثرين»، متابعًا: «لا يمكن تحقيق الديمقراطية إلا بوجود أحزاب قوية بينها حالة من التنافس».