رئيس اتحاد الجمباز: وزير الشباب والرياضة يساند الاتحاد في نجاح البطولة الإفريقية

انطلق مساء اليوم الاثنين المؤتمر الصحفي للإعلان عن الترتيبات النهائية لاستضافة مصر بطولة إفريقيا للجمباز المقرر لها من 26 حتي 28 إبريل الجاري علي الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي.

وشهد المؤتمر حضور أعضاء مجلس الإدارة برئاسة إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز والمدير التنفيذي في حضور لاعبي ولاعبات مصر المشاركين في البطولة.

وقال أمين إن موعد البطولة يتواكب مع حدث عظيم وهو تتويج اللاعب محمد صلاح لاعب فريق كرة القدم بنادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أنه أدخل على المصريين السعادة والفرح وكان مصدر سعادة للمصريين ويوجه دفعة معنوية لأبطال اللعبة.

وأضاف رئيس الإتحاد إن هذا الحدث حدث كبير جدا سواء الإمكانيات المادية أو الصالات المجهزة على أعلى مستوى بعد دعم الاتحاد من خلال الشركة المختصة بتجهيز الملاعب ودعم تركيب الأجهزة.

وأوضح إيهاب أمين أن الاتحاد اتفق مع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة لتكملة باقي فروع أجهزة الجمباز بتكلفة من 7 إلى 8 مليون جنيه ومن المقرر استلامها في أغسطس المقبل.

وأكد أن ما يدفع خروج الحدث إلى بصورة مشرفة هو التعاون الذي وجده منذ أكثر من خمسة أشهر على طاولة مجلس الإدارة.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للجمباز على أن البطولة بها 12 منافسة وأن الطموح يتخطى الحصول على ميداليات تتجاوز الـ 50٪.

وأشاد إيهاب أمين بمجهودات وزير الشباب والرياضة، في ظل متابعته لفاعليات البطولة لحظة بلحظة، وتدخله لحل أزمة دخول الأجهزة المستخدمة في البطولة في جمارك الإسكندرية والتوصل مع الجهات المعنية لإنهاء الأزمة وحرصه على التوصل يوميا مع الاتحاد لتذليل أي عقبات.انطلق م