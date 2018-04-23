مزارعي أسيوط يطالبون بتوفير أجولة لتوريد القمح

• وكيل وزارة التموين: توريد 15 ألف طن منذ البدء

طالب عدد من المزارعين والفلاحين بقرى ومدن أسيوط من وزارتي الزراعة والتموين، بسرعة توفير أجولة الأقماح الفارغة ببنوك التنمية وشون وزارة الزراعة؛ للحفاظ على محصول القمح من الاتلاف.

وقال عماد العمدة بقرية الفليو، في تصريحات صحفية لـ«الشروق»، إنه وعدد من المزارعين بقرى الفليو وباقور ودوينة والبلايزة وبني سميع والنخيلة والكوم الأحمر والزرابي ودكران وأبوخرص، توجهوا إلى شون بنك التنمية لاستلام أجولة الأقماح الفارغة حسب حيازات الجمعية التعاونية، إلا أنهم لم يجدوا، وأضاف أن المسئولين بالبنك أكدوا لهم عدم توافر الكميات في الوقت الحالي.

ومن جانبه، قال سامح طه رئيس جمعية النخيلة، إنهم طلبوا من وكيل وزارة الزراعة المهندس إبراهيم سرور -خلال جولته في قرى أبوتيج- سرعة توفير الأجولة لجميع مزارعي القمح؛ حتى يتمكنوا من توريد المحصول إلى شون الزراعة وسداد قروض البنوك.

وأكد المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، في تصريحات صحفية، أنه تم التواصل مع وكيل وزارة الزراعة ومسئولي بنك التنمية لتوفير كميات الأجولة بالقرى والمدن التي بها عجز لمساعدة المزارعين، وأضاف أنه من خلال جولته على المطاحن وشون بنوك الزراعة، تبين وجود أجولة كافية في أماكن وأخرى بها عجز.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن كميات الأقماح التي تم توريدها إلى شون وهناجر بنوك التنمية والائتمان الزراعي وشون وزارة التموين والمطاحن منذ بدء عملية التوريد وحتى اليوم بلغت 15 ألف طن من بينها 1450 بـ3 أماكن خاصة بمطاحن شركة مصر الوسطي، وهي الصوامع المعدنية بمنطقة نزلة عبداللاه بإجمالي 1350، وشون ساحل سليم بإجمالي 30 طنا، والوادي الجديد 32 طنا، والباقي خاصة بشون بنوك التنمية والائتمان الزراعي وشون وزارة التموين.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم إلغاء عمليات التوريد بشون القطاع الخاص، لافتا إلى أن أسعار تسليم الأقماح تبدأ من 570 جنيها لدرجة نقاوة 22:5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23، و600 جنيه لأقماح 23:5، موضحا أن أسعار التوريد تم صرفها حسب درجات النقاء.