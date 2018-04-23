قال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن الهيئة رصدت أكثر من 650 مليون دولار لتطوير الطرق بالأدوات التكنولوجية، على أن يتم البدء في 17 طريقًا الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إنفاق 150 مليون جنيه لسلامة الطرق وتأمينها العام الماضي.

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الاثنين، أن الهيئة بصدد استخدام الأدوات الحديثة في الطرق، وتوفير النموذج المناسب له في فترة قريبة، متابعًا أن الفترة السابقة استطاعت الهيئة تحسين إجرءات السلامة في جميع الطرق التابعة لها.

وأوضح أن الهيئة وضعت في نظرها أهمية سلامة التحرك والمواطن؛ لتقليل الحوادث، مشيرًا إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان تأمين المواطن أثناء الحركة على الطرق.

ولفت إلى إنفاق 150 مليون جنيه لسلامة الطق وتأمينها، وذلك بتوفير علامات إرشادية وتوسعات خفيفة وتعديل منحنيات، إضافة إلى إجراءات السلامة والأمان على الطريق.

وأكد أن الهيئة بدأت التنسيق مع وزارات، الداخلية والدفاع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستخدام النماذج الذكية في تأمين الطرق، معتبرًا إياها نقلة حضارية مهمة جدًا خلال الفترة المقبلة، حسب تعبيره.