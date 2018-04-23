جامعة القاهرة تكرم الفائزين بمسابقة «اقرأ» البحثية

نظمت جامعة القاهرة، حفل توزيع جوائز الفائزين بمسابقة «اقرأ» البحثية في دورتها الثانية، اليوم الإثنين، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، بحضور د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ود. عبد الله التطاوى، المستشار الثقافي للجامعة، والأساتذة والطلاب.

وكانت الجامعة أطلقت المسابقة لتستهدف تفعيل دور الجامعة التنويري بين الطلاب من خلال تشجيعهم على القراءة بالتفكير والتحليل، سواء بعرض وجهة نظرهم في الكتب، التي يقرأوها أو عرض ملخص لها.

ووزع رئيس جامعة القاهرة، الجوائز المالية التي تصل إلى أكثر من 200 ألف جنيه على الفائزين بالمسابقة من طلاب الجامعة، وكذلك الفائزين بمسار الدراسات العليا والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وعددهم 28 طالب من طلاب جامعة القاهرة والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من مختلف الكليات الفائزين بالمسابقة.

وفاز في المسابقة كلا من: إسراء محمد نجيب، طارق محمود ياقوت، محمد محمود أحمد، عبد الجيد كامل عبد المجيد، لؤي جمال جبريل، إسماعيل احمد محمد، إبراهيم عبد الفتاح عبد الجليل، عبد الله خالد حسن، أيمن محمد عبد القوي، عبد الحليم إبراهيم حسنين، خلود أحمد حمودة، إبراهيم عبد التواب عبد الفتاح، محمد إبراهيم موسى، عبدالله محمد حسن نور، محمد وليد فتح الله، هاني محمد عبد الفتاح، مها محمود محمد، أحمد عمر عطا الله، رشا محمد صلاح، محمود عبد المجيد سيد، ياسمين نصر محمد، ياسمين علاء الدين عبد الغني، جهاد مصطفي عبد النبي، زينب سيد محمود، وصال يحيي زين العابدين، نورهان عبد الجواد عبد الوهاب، د. علاء الجابري، د. جميل أبو العباس زكير.

ومن جانبه، قال د. محمد عثمان الخشت، إن مسابقة «إقرأ» تعد من أهم المسابقات الجامعة التي عقدت منذ سنوات منذ عام 2008، وتأتي أهميتها من أن الأمة العربية سيطرت عليها تكنولوجيا الهواتف في حين نجد ان المجتمعات الغربية يصاحبها الكتاب كشيء رئيسي، فما من أمة متقدمة لا تقرأ.

وأضاف أن هذه المسابقة تعكس تيارات عديدة من مصادر المعرفة التي لابد أن تكون متنوعة، مشيرًا إلى أن العلم يأتي بالتعلم، وأن من يريد أن يكون عالمًا لابد أن يكون قارئا.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى التنوير من خلال جعل الطلاب يقرأون كتب تعكس تيارات مختلفة، مؤكدًا أن القضية التي تريد أن ترسلها الجامعة الآن هي كيفية التعايش مع وجود الاختلاف وهو ما يعكس إدارة التنوع واحترامه.

ومن جهته، قال د. عبد الله التطاوي، المستشار الثقافي لجامعة القاهرة، إن التحكيم لمسابقة اقرأ، تميز بالحيادية والموضوعية، مشيرا إلى أن الكتب التي شملتها المسابقة للدراسة والتحليل، هي كتب «المسلم الحزين»، و«أضواء على السنة المحمدية»، و«التفكير فرضة إسلامية»، وذلك لمسار طلاب الجامعة.