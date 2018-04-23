«داعش» يهدد باستهداف الانتخابات العراقية

هدد تنظيم «داعش» الإرهابى، باستهداف مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية العراقية المقررة 12 مايو المقبل، مؤكدا أنها ستكون هدفا لعناصره، متهما المشاركين فى العملية الانتخابية بـ«الكفر».

واتهم أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم التنظيم الإرهابى فى رسالة صوتية تم بثها فى وقت متأخر مساء أمس، الحكومة العراقية التى يقودها الشيعة بأنها وكيل لإيران، وحذر من أنه سيجرى استهداف كل من يرشح نفسه أو يصوت فى الانتخابات المقررة فى 12 مايو، وفقا لوكالة رويترز.

وحذر المهاجر، سكان المدن السنية فى العراق من أن مراكز الانتخاب ومن فيها ستكون هدف لعناصر التنظيم، ودعاهم للابتعاد عنها وتجنب السير بالقرب منها، واتهم كل من يشارك فى الانتخابات بـ«الكفر».

كما دعا أتباع التنظيم لشن هجمات فى العراق وسوريا وروسيا وايران، وكذلك استهداف الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأولى التى تجرى فى البلاد، بعد هزيمة التنظيم نهاية العام الماضى، والثانية منذ الانسحاب الأمريكى من العراق في2011، كما أنها رابع انتخابات منذ الإطاحة بنظام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين عام 2003.

ويحق لـ 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة. وكان مسئولون عراقيون قالوا إن مراكز الاقتراع ستخضع لحراسة مشددة.

ويصوت العراقيون، لاختيار 329 نائبا فى البرلمان من خلال اقتراع مختلط يؤمن حصصا نسبية، ويتعين على القوائم الفائرة تشكيل ائتلافات للحصول على غالبية من أجل تشكيل الحكومة، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ويشارك فى الانتخابات 86 ائتلافا وقائمة، أبرزها: ائتلاف «النصر» برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادى، وائتلاف «الفتح»، وائتلاف «دولة القانون»، وقائمة «سائرون نحو الإصلاح»، قوائم «السنة»، وقوائم «الأكراد».

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق فى ديسمبر الماضى، استعادة كامل أراضيه من قبضة «داعش»، الذى كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولكن ما يزال «داعش» يحتفظ بخلايا نائمة منتشرة فى أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم فى شن هجمات خاطفة على طريقة «حرب العصابات» التى كان يتبعها قبل عام 2014.