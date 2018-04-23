نور: سيناريو «رحيم» مكتوب بشكل مميز ودفعني للعودة

كشفت الفنانة اللبنانية نور، أنها لم تقدم دراما تليفزيونية منذ حوالي 3 سنوات، وسبب عودتها عبر مسلسل "رحيم" الذي سيذاع في شهر رمضان المقبل، هو دورها و"الإسكربت".

وأكدت نور في تصريحات خاصة لفضائية «سي بي سي»، أنها سعيدة بالعمل مع الفنان ياسر جلال في "رحيم"، مشيدةً بالمخرج محمد سلامة وشركة الإنتاج فنون مصر، لأن وجود كل هؤلاء جعلها تحس أن العمل متكامل.

وتحدثت نور عن دورها في المسلسل، وقالت إنها تجسد شخصية داليا وهي لها علاقة بالأمور النفسية والاجتماعية وتقدم برامج على التلفزيون وفي نفس الوقت هي لها علاقة بـ"رحيم" (ياسر جلال)، ولكن علاقتهما لا تسير على خط واحد لأنها شخصية متشعبة وتمثل نوع معين من البنات.

ورأت نور أن "رحيم" مكتوب بشكل متميز من السيناريست محمد إسماعيل أمين، ولديه كل السبل للنجاح سواء من جانب الإخراج أو التمثيل أو الكتابة، مضيفةً أن محمد سلامة يُخرج لأول مرة تليفزيونيًا ولكن هذا لم يقلقها لأن هناك مخرجين من المرة الأولى ينجحون في توجيه الممثلين، فليس شرطًا أن تكون أول تجربة مخيفة، وهو طبيعة الشخصية التي تقدمها والسيناريو بشكل عام.

"رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال، ويجسد من خلاله شخصية رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

المسلسل يشارك في بطولته اللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمي وصبرى فواز وحسن حسني وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.