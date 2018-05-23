«مهندسين الإسكندرية» تعلن فتح باب التقديم لـ«القرض الحسن»

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، مساء الثلاثاء، عن بدء سحب الاستمارات الخاصة بمشروع القرض الحسن؛ والذي يقوم بتنظيمه لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس أحمد الغمري.



وبدأ فتح باب التقديم للحصول على القرض الحسن للمهندسين الراغبين في إنشاء مشاريع صغيره والاقتراض بدون فوائد، منذ اليوم الأربعاء وحتى 6 يونيو القادم؛ على أن تجرى القرعة 8 من يونيو المقبل داخل قاعة المؤتمرات بمقر النقابة، الواقع في منطقة الشاطبي، وسط الإسكندرية، وفقًا لبيان النقابة.



والجدير بالذكر أن القرض قيمته 10 آلاف جنيه، تسدد على 20 شهًرا بدون فوائد، وتتمثل الإجراءات التي يتبعها طالب القرض في «حضوره بشكل شخصي للنقابة، وسحب استمارة التقدم للمشروع، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنيه النقابة، وصورة سداد اشتراك 2018، بالإضافة إلى إيصال مياه أو كهرباء أو غاز بنفس العنوان المذكور بالبطاقة، وشهادة براءة ذمة من النقابة (بيان مديونية)».