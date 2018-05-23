مدرب الجزائر يستدعي 24 لاعبا لمباراتي الرأس الأخضر والبرتغال

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استدعى رابح ماجر المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم ، 24 لاعبا استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام الرأس الأـخضر والبرتغال في الأول والسابع من يونيو المقبل ، على الترتيب.

وكما كان متوقعا ، أعاد ماجر كلا من وهاب رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق السعودي وسفيان فيجولي لاعب جالطه سراي التركي ورفيق حليش اللاعب السابق لنادي استوريل البرتغالي ، إلى المنتخب بعد غياب طويل.

كذلك يعود للمنتخب ، مختار بلخيتر لاعب الأفريقي التونسي ، لأول مرة منذ نهائيات كأس أمم افريقيا 2017 .

واستبعد ماجر اللاعب سفير تايدر لاعب امباكت مونريال الكندي كما خرج من القائمة سفيان حني لاعب سبارتاك موسكو الروسي.

وضمت القائمة تسعة لاعبين ينشطون في الدوري الجزائري ، بينهم الحارسين فوزي شاوشي وعبد القادر صالحي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى : وهاب رايس مبولحي وفوزي شاوشي وعبد القادر صالحي.

وفي الدفاع : إسلام عروس ومختار بلخيتر ومحمد نعماني وعيسى ماندي وفاروق شافعي ورفيق حليش ومختار بن موسى ورامي بن سبعيني وكارل مجاني.

وفي خط الوسط : نبيل بن طالب ومحمد بن خماسة وزين الدين فرحات وياسين براهيمي وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي ورياض محرز.

وفي الهجوم : العريي هلال سوداني وإسلام سليماني وبغداد بونجاح وسيد علي لكروم.