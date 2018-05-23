ضبط موظف و5 طلاب ينقبون عن الآثار بقرية الغار بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط موظف بوحدة محلية تابعة لمركز ومدينة أبو حماد، و5 طلاب، بينهم نجله؛ لتنقيبهم عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية الغار التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق.

وبمداهمة المنزل المُشار إليه، تم ضبط كلًا من «أحمد.ص» 41 سنة، مُشرف بوحدة محلية، ونجله «محمد» 17 سنة، و«حازم.ع» 19 سنة، و«حازم.ص» 19 سنة، و«أحمد.ع» 19 سنة، و«سعيد.م» 16 سنة، طلاب، وذلك أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب أسفل منزل المدعو «بشير.م» 47 سنة، موظف بالضرائب.

وتبين قيام المتهمين بحفر حفرة قطرها متر ونصف بعمق 4 أمتار، وضُبط بحوزتهم أدوات حفر وتنقيب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.