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أكد أحمد الشناوي حارس مرمي الزمالك أنه عاد إلي مصر بعد إن خضع لعملية جراحية في ألمانيا منذ 4 أسابيع.

وأعلن حارس مرمي الزمالك الذي تعرض لقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري ببطولة الدوري، انه سيعود للملاعب مرة اخري خلال شهرين.



وقال الشناوي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "أجريت أكثر من أشعة في ألمانيا للتأكد من سلامة الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية، وبدأت فترة العلاج الطبيعي في مصر منذ أيام".



وواصل : "أفاضل في استكمال فترة علاجي بين ألمانيا وأمريكا، وحصلت علي دعم كبير من معظم الناس في الوسط الرياضي، ولم احدد تأكيد سفري مع المنتخب إلي روسيا حتي الآن".



وأضاف : "سعيد بفوز نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، وهذة البطولة فتحت لنا فرص أخرى مثل اللعب في بطولة الكونفدرالية، وبطولة السوبر المصري، ومستمر مع الزمالك بعد تجديد تعاقدي قبل الإصابة".



وأكمل : "كنت حزين للغاية بسبب عدم استدعاء شريف إكرامي خلال المعسكر الماضي، وشعرت بسعادة كبيرة بعد استدعائه في معسكر الكويت القادم، واكرامي والحضري الأقرب لحراسة مرمي المنتخب في المونديال".

وتابع : "محمد عواد حارس موهوب ومميز وأمامه مستقبل كبير لحراسة مرمي المتتخب خلال السنوات القادمة، ومباراة الأوروجواي ستكون فاصلة لتأهل المنتخب لدور ال16 في بطوله كأس العالم".