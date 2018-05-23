أوراسكوم للإنشاءات تبدء أعمال حفر الأنفاق بالمرحلة الثالثة للمترو

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أعلنت أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، بدء العمل بماكينة حفر الأنفاق العملاقة (Tunnel Boring Machine) بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ويُعد هذا الحدث مرحلة مهمة للمشروع الذي يقوم بتنفيذه تحالف مصري فرنسي يجمع بين شركة أوراسكوم للإنشاءات وبين شركات Vinci وBouygues والمقاولون العرب.

وتمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بطول 18 كم من أعمال الأنفاق والجسور لتشمل 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية.

وجدير بالذكر أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تواصل دورها الرئيسي في تنمية مترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث تشارك حالياً في تنفيذ جميع المراحل تحت الإنشاء.