وزير الوحدة في سول: الطريق طويل أمام استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن الكوريتين الشمالية والجنوبية تقفان في المرحلة الأولى من عملية سوف يطول مداها لإعادة بناء الثقة المتبادلة بعد عقد من توقفها.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن الوزير تشو ميونج-جيون، قوله إن حكومة سول سوف تلتزم بمبدأ السعي إلى المحادثات والحوار لحل أية خلافات مع الشمال خلال تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال القمة التي عقدت مؤخرا بين الكوريتين.

وقال الوزير، خلال فعالية لتدشين لجنة منظمة مدنية مكرسة للتوعية بشأن إعادة التوحيد: «إننا في مرحلة البداية»، مضيفا: «من أجل استعادة العلاقات بين الكوريتين وتطويرها بشكل مستقر بعد توقفها لعشر سنوات تقريبا، نحتاج لبذل جهود أكبر بكثير من التي بذلناها حتى الآن».

والتقى زعيما الكوريتين في 27 أبريل الماضي وقاما بتبني إعلان مشترك أكدا فيه هدف إكمال نزع السلاح النووي واتفقا على وقف جميع الأعمال العدائية وتوسيع التعاون والتعاملات عبر الحدود.

وسوف تُتبع القمة باجتماع تاريخي آخر بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقرر في 12 يونيو المقبل بسنغافورة.