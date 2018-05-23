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فيديو.. تعرف على حكم استعمال الكريم والزيت المغذيان للجلد والشعر أثناء الصيام

أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 23 مايو 2018 - 8:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 مايو 2018 - 8:02 م

أجاب الأزهر الشريف، على سؤال حول حكم استعمال الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر أثناء الصيام.

وقال «الأزهر»، في فيديو نشره حسابه على موقع «تويتر»، الأربعاء، إن استعمال هذه الأشياء لا يفسد الصيام، لأنها لا تصل إلى المعدة من منفذ معتاد.

 


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