ماكرون يستضيف زوكربيرج وعدد من رؤساء الشركات التقنية في قمة بباريس

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، مارك زوكربيرج مؤسس موقع "فيسبوك" وعدد من رؤساء الشركات التقنية مثل رؤساء شركات "أوبر" و "آي.بي.إم" و"مايكروسوفت"، وذلك في قمة للتكنولوجيا في باريس.

وأعلن قصر الإليزيه، أن نحو 60 من رؤساء الشركات العملاقة ورواد الأعمال في المجال التقني سيشاركون في قمة "تيك فور جود" (التكنولوجيا من أجل الخير) حول كيف يمكن للتكنولوجيا أن تخدم الصالح العام.

ومن المتوقع أن يستقبل ماكرون زوكربيرج بعد ظهر اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال في فرنسا، إلا أنه يطالب بتحرك على المستوى الأوروبي ضد استراتيجيات تقليل الضرائب التي تستغلها بعض الشركات التقنية.

كما من المقرر أن يعقد ماكرون لقاءات فردية مع كل من دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لأوبر، وساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، وجيني رومتي من "آي.بي.إم".

تأتي الفعالية بعد يوم واحد من اعتذار زوكربيرج، أمام البرلمان الأوروبي، لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأوروبيين، وتعهده بالمزيد من العمل من أجل مواجهة المعلومات المضللة وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.