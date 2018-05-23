وزير القوى العاملة يتفقد سير الانتخابات بديوان الوزارة

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، سير العملية الانتخابية بديوان عام الوزارة بمدينة نصر؛ لانتخاب اللجنة النقابية للعاملين بديوان الوزارة، ضمن المرحلة الأولى للانتخابات العمالية، التي تستكمل غدًا الخميس بانتخاب لجان العاملين بـ12 تصنيفًا نقابيًا، على أن يتم إيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو الجاري.

وأكد الوزير بضرورة تيسير إجراءات الانتخاب، وكذا تنظيم الناخبين لعدم حدوث تكدس على اللجان الانتخابية.

وبدأ موظفو وزارة القوى العاملة في التوافد على اللجان الانتخابية النقابية بديوان عام الوزارة منذ الصباح.

وتجرى اليوم الأربعاء، الانتخابات العمالية للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها في 27 محافظة، وغدًا الخميس لباقي لجان المرحلة الأولى، تحت إشراف قضائي، على أن يتم إيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو 2018، ونفس المواعيد لانتخابات عضوية مجالس إدارة الشركات.

وتستكمل المرحلة الأولى للانتخابات غدًا، باختيار اللجان النقابية في 12 تصنيفًا نقابيًا تشمل العاملين بالنقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة، والري، والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.