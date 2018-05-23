- مدير «سوق العبور»: الأسعار مستقرة في الجملة والحلقات الوسيطة تتسبب في زيادة 100%.. ومواطن يطالب الحكومة بضبط الأسعار في الشهر الكريم



تشهد أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق، خلال الفترة الماضية، على الرغم من توافر المعروض من السلع بكميات كبيرة.

وأرجع عدد من الباعة والتجار في تصريحات لـ«الشروق»، ارتفاع الأسعار رغم توافر كميات كبيرة من المعروض من السلع إلى زيادة استهلاك المواطنين خلال شهر رمضان.

وسجل سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات للمستهلك بدلًا من 2 جنيه، والبصل 4 جنيهات بدلًا من 2.5 جنيه، والليمون 18 جنيهًا بدلًا من 12 جنيه، والكوسة والخيار 8 جنيهات بدلًا 5 جنيهات، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والثوم 18 جنيها بدلًا 16 جنيهًا.

فيما ارتفعت أسعار الفاكهة، ليتراوح سعر كيلو المشمش ما بين 12 و15 جنيها للمستهلك، والفراولة البلدي 10 جنيهات، بينما سجل كيلو العنب «الاسبريو»، مابين 7.5 و10 جنيهات، والتفاح المصري ما بين 8 و10 جنيهات، والخوج 6.5 جنيه، فيما يصل سعر كيلو البطيخ إلى 3 جنيهات، والموز 5 جنيهات للكيلوجرام.

ورصدت «الشروق»، خلال جولة ميدانية، بأسواق بيع الخضروات والفاكهة، بمحافظتي القاهرة والجيزة، ارتفاع ملحوظ في الأسعار، وسط زيادة في حركة البيع والشراء من قبل المواطنين، وتوافر كميات كبيرة من المعروض.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لسوق العبور محمد شرف، استقرار الأسعار بالنسبة للجملة مقارنة بمثيلاتها في التجزئة، مرجعا ذلك إلى الحلقات الوسيطة التي تتسبب في زيادة الأسعار وبالتالى شعور المواطن بغلاء السلع من الخضروات والفاكهة.

وأضاف «شرف»، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه على المواطنين تجميع احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة خلال الشهر والحصول عليه من أسواق الجملة لشراءه بأسعار منخفضة مقارنة بالتجزئة، وبالتالي سيتم توفير ما بين 80 و100%، من الأسعار مقارنة بأسعار التجزئة.

من جهته، أشار محمد خلف صاحب محل لبيع الخضروات بمنطقة حلوان، إلى ارتفاع طفيف في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجة كثافة المواطنين على الشراء، نظرًا لموسم رمضان، لافتًا إلى أن هناك زيادة تراوحت ما بين 2 و3 جنيهات على جميع الأصناف مقارنة بالفترة التي سبقت الشهر الكريم.

من جانبه، قال السيد رمضان، تاجر فاكهة بمنطقة إمبابة، إن المواطنين يستهلكون كميات كبيرة خلال شهر رمضان، ما أدى إلى زيادة حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن المواطنون يستهلكون كميات كبيرة خلال الشهر الكريم، متوقعا تراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية بانتهاء رمضان.

فيما أكد ربيع علي، موظف بأحد شركات القطاع الخاص، زيادة الأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق مقارنة بالفترة ما قبل الشهر الكريم، مطالبًا الحكومة بضبط الأسواق خلال الشهر الكريم.