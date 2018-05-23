قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر ليس ضد الفن أو الابداع أو الدراما، مشيرًا إلى أن الفن سلاح ذو حدين، يمكن أن يتفوق على الجهود الفكرية لاستعادة الاخلاقيات التي تضررت في الفترة الأخيرة، أو الخروج بألفاظ وسلوكيات لا ينبغي أن يشاهدها المتلقي.

وأضاف «شومان»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن هناك أعمال درامية تاريخية كثيرة كانت إضافة في شهر رمضان خلال السنوات الماضية، متابعًا: «شهر رمضان شهر عبادة واختبار من الله، ويمكن تقديم أعمال درامية تاريخية، للترفيه عن المواطنين، ولكن يجب أن تكون هادفة وتتناسب مع طبيعة الشهر».

وتابع أن الأعمال الفنية بصفة عامة لها قبول كبير لدى النفوس البشرية، ويحرص بعض الناس على معرفة مواعيد الحلقات الدرامية أكثر من معرفة مواعيد الصلاة، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الأزهر يؤمن بأن الفن يرتقي بالذوق العام والمشاعر، في حالة تقديم محتوي جيد للمتلقي.

وأكد على ضرورة استغلال الميل الفطري للنفس البشرية تجاه الدراما والفن بشكل جيد ويفيد المتلقي، بدلًا من تناول أعمال غير هادفة وتهدف للتسلية وخروج المتلقي بسلوكيات لا يصح أن يخرج بها من شهر رمضان.