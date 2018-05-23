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جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب 950 سلحفاة برية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 23 مايو 2018 - 8:20 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 مايو 2018 - 8:20 ص
أحبطت جمارك السلوم البرية، محاولة لتهريب 950 سلحفاة برية محظور حيازتها طبقا لقوانين حماية الحياة البرية.

وتم العثور على السلاحف المضبوطة أسفل صندوق سيارة نقل لدى دخولها البلاد قادمة من ليبيا وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال أحمس بكري، مدير عام جمارك السلوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك سيارة نقل قادمة من الأراضى الليبية لدخول مصر، اشتبه رجال الجمارك في السيارة.

وأضاف أنه بفحصها، تبين وجود مخزن سري أسفل صندوق السيارة بداخله 950 سلحفاة برية بالمخالفة للقوانين المحلية.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتسليم السلاحف للجهات المختصة.

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