السجن 7 سنوات لعامل قتل عاطل بسبب 100 جنيه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، الثلاثاء، بالسجن 7 سنوات لعامل لإدانته بقتل عاطل بسبب خلاف على 100 جنيه.



تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد مقتل، «م. م. م» عاطل، بطعنتين نافذتين في الصدر على يد «ه. ط. ع»، عامل، خلال مشاجرة وقعت في منطقة الدخيلة الجبل غرب الإسكندرية.



وكشفت تحريات ضباط المباحث أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه؛ بسبب خلاف على 100 جنيه، وقام الأخير بإخراج سلاح أبيض (سيف) من طية ملابسة وأحدث إصابة للمتهم في يدة اليسري، فبادره المتهم بطعنتين نافذتين في الصدر من الجهة اليسري بسلاح أبيض (سكين) كان بحوزته، ولفظ أنفاسة الأخيرة في الشارع؛ متأثرا بإصابته.



وأظهرت الصحيفة الجنائية للمتهم أنه مسجل بعدد من قضايا (المخدرات والسرقة بالإكراه)، وبتقنين الإجراءت والقبض عليه تم عرضه على النيابة العامة، فأحالته لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المقدم.