سعيد المولد: وعدنا  ولي العهد السعودي  ببذل أقصى الجهد في كأس العالم

أعرب سعيد المولد، مدافع المنتخب السعودي لكرة القدم ،عن سعادته البالغة بلقاء الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، واصفا إياها باللقاء التاريخي.

حرص بن سلمان على الاجتماع بلاعبي المنتخب الملقب بـ(الأخضر) قبل سفرهم لخوض المعسكر المقام حاليا بمدينة بادرا جاز السويسرية استعدادا للمشاركته في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق بروسيا منتصف الشهر المقبل.

قال المولد، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال تواجده بمعسكر المنتخب السعودي"تشرفنا بالسلام على سموه الكريم، ووعدناه بأن نبذل كل ما بوسعنا من أجل الظهور المشرف الذي يعكس مدى اهتمام قيادتنا الحكيمة، وهو أقل ما نقدمه لها".

وأكد المولد على أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي كونه سيساهم في رسم الطريقة التكتيكية للمنتخب لتركيزها على الجوانب الفنية أكثر من الجوانب اللياقية والبدنية.

واعتبر المولد مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الإيطالي بأنها مباراة مهمة كونها تجمعهم بمنتخب كبير، مؤكدًا بأنه وزملائه سيسعون من خلالها لتحقيق أهداف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي من كافة الجوانب.

يذكر أن المنتخب السعودي سوف يلاقي منتخب إيطاليا يوم الاثنين المقبل في أولى مبارياته الودية في المرحلة الإعدادية الخامسة (الأخيرة)، من مراحل إعداد الفريق للمشاركة في المونديال الروسي.

يذكر أن منتخب السعودية، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 12 عاما، يلعب في المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات بالبطولة، برفقة منتخبات روسيا وأوروجواي ومصر.