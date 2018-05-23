استحوذت شركة مصر إيطاليا العقارية على أرض جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 110 فدان بقيمة 1.617 مليار جنية مصرى باستثمارات مبدئية تقدر بـ9 مليار جنيه مصري وجاري الآن مخاطبة أكبر المكاتب الاستشارية والتصميمات المعمارية العالمية للبدء فى العمل على هذا المشروع.

ويأتى شراء هذه الأرض ليكون الإضافة الثانية لمحفظة شركة مصر إيطاليا العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة خلال العام الماضى بطرح مشروعات جديدة بمفاهيم متميزة.

جدير بالذكر، إنه تم طرح مشروع «IL BOSCO» بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد الأول من نوعة في مصر والشرق الأوسط من حيث التصاميم والأساليب المعمارية الجديدة المستخدمة بالاضافة إلى تقديم مفهوم «Vertical Forest» الذى يعتبر طفرة فى عالم العقارات، في واحدة من أكثر الأماكن الإستراتيجية بمصر والشرق الأوسط.