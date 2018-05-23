قدمت الدكتورة هبة عصام، أخصائية التغذية العلاجية، عدة نصائح متعلقة بالتغذية الصحية، للصائمين خلال شهر رمضان.

وقالت «عصام»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، إنه: «يجب الاهتمام بتناول الأكل الصحي، وخاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة»، مشددة على ضرورة تناول التمر في بداية الإفطار.

وأكدت ضرورة تقليل النشويات والمقليات على الإفطار، والإكثار من تناول الخضروات، قائلة: «الخضار له فوائد كثيرة، بالإضافة إلى أن سعراته الحرارية قليلة».

ونصحت الصائمين أيضًا باستبدال الحلويات مثل الكنافة والقطايف بالفواكه، قائلة: «الحلويات ليس لها أي فائدة سوى أنها تؤدي إلى زيادة الوزن؛ لذلك يفضل استبدالها بالفاكهة».

أضافت أنه: «ليس صحيحًا ما يتردد حول أن تناول الأسماك أمر غير صحي في رمضان، فالأسماك بجميع أنواعها مفيدة ومهمة، لكن يجب في حالة تناولها الإكثار من شرب المياه بعدها».