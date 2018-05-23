وزيرة الثقافة تفتتح ليالي رمضان بالمسرح الروماني في شارع المعز

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة انطلاق برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، والتي تنظمها الإدارة العامة للمهرجانات التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالمسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي.

يستمر البرنامج حتى 12 رمضان، ويتضمن عروضا فنية لفرق التذوق الفني والعريش وسوهاج وبور سعيد للفنون الشعبية بالإضافة لفرقة النيل للآلات الشعبية.

حضر الاحتفالية الافتتاحية الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والفنان أحمد الشافعي رئيس إدارة الشئون الفنية وعدد من قيادت العمل الثقافي وحشد جماهيري كبير.

ضمت الاحتفالية ورش فنية للأطفال ومعارض الحرف التقليدية والفنون التشكيلية وعرض لعرائس الماريونيت.

وفي إطار عروض ليالي رمضان تقدم فرقتي الانفوشي للموسيقي العربية، وبور سعيد للفنون الشعبية عروضها الفنية غدا الأربعاء في التاسعة مساء، وتقام عروض فنية لفرقتي سوهاج للموسيقي العربية، والتذوق الفني للفنون الشعبية بعد غد الخميس.

وفي يوم 9 رمضان تقدم فرقتي طنطا للموسيقي العربية وسوهاج للفنون الشعبية عروضها الفنية، يوم 10 رمضان تقدم فرقتي بنها للموسيقي العربية والعريش للفنون الشعبية عروضها الفنية، يوم 11 رمضان تقام عروضاً فنية لفرقتي قصور الثقافة لأغاني الشباب وقنا للفنون الشعبية، يوم 12 رمضان تقدم فرقتي محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية وملوي للفنون الشعبية عروضها الفنية.