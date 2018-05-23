ميسي الزمالك يكشف حقيقة التوقيع لناديين

قال أحمد عادل (ميسي) لاعب فريق الزمالك، إن عقده انتهى مع الزمالك الشهر الجاري، وفي شهر يناير الماضي قام بالتوقيع لنادي سموحة، لافتا إلى أنه لم يوقع لناديين.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "الزمالك طالبني منذ شهر يناير الماضي بتجديد العقد والبقاء مع فريق الناشئين، لكني رفضت ووقعت لسموحة".

وأردف: "منذ عامين رحلت إلى الشرقية على سبيل الإعارة وطالبني الزمالك بتجديد العقد وقمت بالتوقيع على بياض للسماح برحيلي، وبعد فشل انتقالي للشرقية عدت للزمالك وعندما طالبتهم بالعقد أبلغوني أن العقد أصبح لاغيا واستفسرت من اتحاد الكرة عن العقد وأبلغوني أن العقد يصبح لاغيا إذا لم يوثق في خلال 6 أشهر".

وأكمل: "فؤجئت بعد ذلك بأن الزمالك قام بوضع تاريخ في العقد وقام بالتجديد لثلاث مواسم دون علمي وذلك بعد انتقالي لسموحة".

وأشار إلى أن هناك جلسة ستجمعه بإسماعيل يوسف، عضو مجلس الزمالك، لحل الأزمة بين النادي وسموحة، لافتا إلى أنه لن يوافق على العودة لفرق الناشئين مرة أخرى في الزمالك.