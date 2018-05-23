القبض على عاطل خطف طفلا وقتله بالخانكة

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل خطف طفل بالمرحلة الابتدائية، كان يقود «توكتوك» من قرية عرب العيايدة بالخانكة، ثم قام بخنقه ولفه في بطانية، وألقى بجثته في الرشاح بمنطقة سرياقوس، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق وجاري تكثيف الجهود الأمنية للعثور على جثة المجني عليه.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بلاغًا من «خالد د.» موظف من قرية عرب العيايدة بمركز طوخ باختفاء «إبراهيم.خ» طالب بالصف السادس الابتدائي و«التوكتوك» الذي يقوده.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء تواجد المجني عليه بشارع المدرسة، فوجئ بقيام أحد العاطلين بسؤاله عن طريق المستشفى واستقل معه «التوكتوك»، ثم قام بخطفه وخنقه ولفه في بطانية، وألقاه بإحدى الترع.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشراء مخدرات، وجاري البحث عن الجثة.