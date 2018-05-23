رويترز: شركة تجارة مقرها دبي لم تسلم شحنات قمح متعاقدا عليها لمصر

قال وزير التموين على المصيلحي لرويترز، إن شركة «ايه.أو.اس» للتجارة التي مقرها دبي، وهي مورد كبير للقمح إلى مصر، لم تسلم شحنتي قمح جرى التعاقد عليهما مع الشركة.

وقال المصيلحي، الذي يرأس أيضا الهيئة العامة للسلع التموينية، إن «ايه.أو.اس» تلقت تمديدين للشحنتين المؤجلتين البالغتين نحو 120 ألف طن من القمح لكنها فشلت في تسليمهما رغم ذلك.

وامتنعت «ايه.أو.اس» عن التعقيب حين اتصلت رويترز بها.

وقال المصيلحي: "ايه.أو.اس تعثروا في آخر شحنتين، كان يوجد تأخير وطلبوا الالتزام في توقيتات أخرى، ووافقنا على التوقيتات الجديدة لكنهم لم يلتزموا".

وأضاف أن الشركة خرجت عن نطاق التعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية في الوقت الحالي. فيما امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن الشحنتين، بما في ذلك دولة المنشأ، كما لم يحدد قيمتهما.