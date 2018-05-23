فرنسا تحتضن اجتماعا موسعا حول ليبيا فى 29 الجارى

- مصدر ليبى: حفتر والسراج يحضران.. وباريس بدأت توجيه الدعوات للمشاركين



تستضيف العاصمة الفرنسية باريس فى 29 مايو الحالى، اجتماعا موسعا يضم الأطراف الرئيسية والفاعلة فى الأزمة الليبية لبحث التنسيق والتشاور والوصول إلى حل سياسى للأزمة الراهنة، حيث بدأت اليوم، فى توجيه الدعوات الخاصة للمشاركين.

وقال مصدر ليبى رفيع المستوى إن الاجتماع سيعقد بمشاركة قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسى فايز السراج والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى فى ليبيا ناجى مختار، بحسب بوابة «العين» الإخبارية.

وأكد المصدر أن فرنسا طرحت مسودة لأبرز النقاط التى سيتم التطرق لها فى الاجتماع المرتقب، موضحا أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يشرف بنفسه على الاجتماع، الذى سيحظى بدعم من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة. وتابع أن ماكرون بدأ بتوجيه الدعوات إلى المشاركين فى الاجتماع.

فى سياق متصل، استقبل رئيس المجلس الاستشارى للدولة خالد المشرى، اليوم، المستشار الشخصى للرئيس الفرنسى، الذى سلمه دعوة للمشاركة فى المؤتمر الدولى المتعلق بالشأن الليبى، وفقا لـ«بوابة إفريقيا» الإخبارية.

وذكرت تقارير صحفية أن المبادرة الفرنسية تقترح إجراء انتخابات عامة فى ليبيا قبل نهاية 2018 بالتنسيق مع حكومة الوفاق والهيئة العليا للانتخابات، وإعداد القوانين اللازمة لذلك، وأن تضمن قوات الأمن الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى تأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، وبمراقبة دولية مكثفة.

وتتضمن أيضا فرض عقوبات دولية على أى محاولة لعرقلة العملية الانتخابية والالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية فى القاهرة، والتأكيد على خضوع الجيش الليبى للسلطة المدنية المنتخبة، واحترام نتائج الانتخابات القادمة فى ليبيا.

فى غضون ذلك، قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، إن الليبيين أصبحوا على مقربة من يوم إعلان تطهير البلاد من «آخر معاقل الإرهاب» فى البلاد.

وأضاف حفتر فى كلمة متلفزة بثت صباح اليوم: «نمر بساعة مفصلية وحاسمة فى حربنا ضد الإرهاب، منذ أن دقت ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة»، مضيفا أن «التحرك العسكرى لاجتثاث وسحق الإرهابيين جاء «بعد أن رفضوا كل المساعى السلمية لتجنب المواجهة المسلحة».