«حفتر»: الجيش الليبي سيقاتل حتى استعادة مدينة درنة من الإرهابيين

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أن الجيش سيقاتل إلى حين استعادة مدينة درنة من الإرهابيين وممن يحمل السلاح ضد الجيش.

ودعا «حفتر»، في كلمة ألقاها للشعب الليبي، أوردتها قناة «سكاي نيوز العربية»، اليوم الأربعاء، سكان مدينة درنة إلى الوقوف إلى جانب الجيش لتخليص المدينة من الإرهابيين كما دعا من انضم إلى المجموعات الإرهابية إلى تسليم أنفسهم.

وشدد على ضرورة توفير معاملة حسنة إلى كل من يسلم نفسه، مطالبا قوات الجيش بالحرص على حماية أهالي درنة.

ووجه رسالة إلى أهالي درنة، قائلا: «نطمئن أهلنا في درنة بأن طلائع الجيش القادم إليكم هم ضباط وجنود نظاميون ومحترفون يدركون جيدا واجباتهم وهم أخوتكم وأبناؤكم وقد تركوا أبناءهم وراءهم ليرفعوا عنكم الظلم والقهر وتنعموا بالأمن والحرية».