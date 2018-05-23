مصر تحصل على المركز الأول في مجال علاج السكتة الدماغية

تسلم الدكتور حسام صلاح أستاذ الأمراض العصبية بكلية الطب بجامعة القاهرة، ونائب مدير وحدة السكتة الدماغية من رئيس الجمعية الأوروبية، خلال المؤتمر الدولي الرابع للجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية، والذي انعقد في مدينة جوتنبرج بالسويد من 16-18 مايو الجاري، شهادة الجائزة الماسية لوحدة السكتة الدماغية بقصر العيني من المنظمة الأوروبية للسكتة الدماغية.

وقال «صلاح» في تصريحات صحفية، إن ذلك يعني أن وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني تم تصنيفها دوليًا، وبالتالي أصبحت مصر الأولى في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى تصنيفها في أوروبا ضمن وحدات الفئة الأولى للسكتة الدماغية.

وأشار إلى حصول مصر ممثلة في وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني، على الجائزة الماسية بالاشتراك مع 15 دولة أوروبية، وكان ترتيب الوحدة هو الرابع على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وتركيا.

وتابع :«تعتبر الجائزة الماسية، التي تمنحها المنظمة الأوروبية للسكتة الدماغية أعلى تكريم دولي في مجال علاج الجلطات، وتمنحها المنظمةعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، ما يعني أن الوحدة الحاصلة عليها تنتمي إلى المستوى الأول، وهو شرف لم تحصل عليه إلا مصر من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وحتى تركيا لم تحصل عليها، ما يعني أن وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني أصبحت رقم 1 على مستوى هذه المنطقة».

وأكد أن المريض الذي يعالج في القسم المجاني في وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قصر العيني القديم، يحصل على خدمة مصنفة كمركز أول في أوروبا، متجاوزة الوحدات المثيلة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أن العديد من المحاضرات في المؤتمر، كانت تستشهد بمصر وتطرح تجربتها في علاج السكتة الدماغية ضمن الأنجح على مستوى العالم، ما يعني اعترافًا دوليًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الخدمة الطبية المصرية.

واستطرد: «نتمنى أن ندعم كل القطاع الطبي في مصر بكافة مستوياته، حتى يصل إلى نفس مستوى الخدمة الطبية المجانية المقدمة لمريض قصر العيني بوحدة السكتة الدماغية، وأن يحصل جميع المصريين والعرب والأجانب على أرض مصر على خدمة متساوية، تتماشى مع المستويات الدولية».