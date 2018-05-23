تكليف كونتى بتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة

كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الأربعاء، جوزييبى كونتى، مرشح حزب خمس نجوم وحزب الرابطة اليمينى المتطرف، بتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة.

وبعد ثلاثة أشهر تقريباً من الانتخابات، تعرضت الأحزاب الرئيسية في إيطاليا، لضربة قوية، حيث اتفق حزبا خمس نجوم والرابطة أول أمس الإثنين على ترشيح كونتي (54 عاما)، وهو أستاذ قانون حديث العهد بالسياسة لمنصب رئيس الوزراء.

ويجب أن تحظى الحكومة الجديدة بموافقة البرلمان، حيث يتمتع الحزبان بأغلبية مشتركة. ومن المتوقع إجراء التصويت في الأسبوع المقبل.

وساهمت سياسات الحكومة المرتقبة، التي تشمل وعودا بخفض الضرائب وتخفيف التقشف وتعزيز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، في واحدة من أكثر بلدان العالم مديونية، في إثارة القلق في بروكسل والأسواق المالية.