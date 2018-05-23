نور في «رامز تحت الصفر»: «سايبة شغلي في مصر عشان تبهدلني هنا»

وقعت الفنانة اللبنانية نور، ضحية برنامج المقالب «رامز تحت الصفر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، في سابع حلقاته اليوم الأربعاء.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام، حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة؛ لتصوير برنامج في روسيا عن كأس العالم، حتى يتفاجأ الضيوف بعد ذلك بخروج نمور ودببة يحاولون الهجوم عليهم، خلال اصطحاب «جلال» الذي يرافقهم متنكرًا في هيئة المدير الفني للمنتخب الوطني، هيكتور كوبر، إلى أحد الملاعب الروسية، وذلك في حلقات الفنانين، بينما يتنكر في هيئة شقيقة «كوبر» التوأم في حلقات نجوم الكرة.

وعقب كشف المقلب دخلت الفنانة في حالة من الغضب، مصرة على الرحيل دون إكمال الحلقة وإبداء رأيها في المقلب، وسط كلمات: «يعني أنا سايبة شغلي في مصر عشان أجي اتبهدل هنا؟!».

وتوجه رامز جلال، تجاهها محاولًا تهدئتها، وسط رفض منها بقولها: «امشي من هنا، أنا عايزة أروح»، حسب قولها.