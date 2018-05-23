قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، إنه جاري تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب، وصرف صحي بمحافظة مطروح، بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه، بعضها في مراحل التشغيل التجريبي، ومن المقرر دخولها الخدمة قريبًا.

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هناك 3 مشروعات لمياه الشرب، يتم تنفيذها بالمحافظة، بطاقة 54 ألف متر مكعب-يوم، بتكلفة مليار و116 مليون جنيه، و6 ملايين يورو، وهي محطة تحلية مياه البحر الرميلة 3، وتتم حاليًا تجارب التشغيل بها، ومحطة تحلية مياه براني، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر المقبل، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة الضبعة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في ديسمبر 2019.

وأشار الوزير إلى، أنه جار أيضًا تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحي، في محافظة مطروح، بطاقة 80 ألف متر مكعب - يوم، وبتكلفة مليار و278 مليون جنيه، وهي «صرف صحي مدينة الضبعة، ويجرى تسليم الشبكات بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في سبتمبر 2018، وصرف صحي الإسكان الاجتماعي بالحمام، ويجرى تسليم الصرف الصحي المتكامل بمدينة مرسى مطروح (المرحلة الثانية)، ويجرى تسليمه، وصرف صحي مدينة الحمام (محطة معالجة + محطات الرفع)، وصرف صحي مدينة سيوة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية يونيو 2020».

وفي سياق آخر، أوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء سيد العشري، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعًا لمياه الشرب، ودخلت الخدمة بمحافظة مطروح، بينهما 6 مشروعات بطاقة 121 ألف متر مكعب - يوم، وتكلفة 474.5 مليون جنيه.

وتابع: «و7 مشروعات بطاقة 35 ألف متر مكعب - يوم، تكلفة 337.7 مليون جنيه، وهي (محطة الرفع الفرعية رقم 5 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة مرسى مطروح، ومحطة الرفع الفرعية رقم 6 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة مرسى مطروح، ومحطة الرفع الرئيسية بمدينة سيوة، ومحطة الرفع الرئيسية رقم 2 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة مرسى مطروح، ومحطة الرفع المساعدة رقم 2، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمطروح، ومحطة الرفع الفرعية رقم 4.