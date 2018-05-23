نتائج جيدة لدياز في مسيرته الأولى بالملاعب السعودية

أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم برئاسة حمد الصنيع، عن تولي الأرجنتيني رامون دياز، القيادة الفنية للفريق بدءا من الموسم المقبل.



يمتلك المدرب الأرجنتيني خبرة كبيرة في الكرة السعودية، إذ سبق له الإشراف على القيادة الفنية لنادي الهلال لمدة موسمين، قبل أن تتم إقالته في شباط/فبراير الماضي.



نستعرض في سياق التقرير التالي أبرز أرقام "دياز" في تجربته الأولى بالمملكة العربية السعودية.



إجمالاً، قاد دياز فريق الهلال في 65 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 42 لقاء، وتعادل 17 مرة، وخسر 6 مباريات فقط.



سجل لاعبو الهلال تحت قيادته 126 هدفاً، واستقبلت شباكهم 57 هدفاً.



في دوري المحترفين، خاض لاعبو الهلال 41 لقاء تحت إشراف المدرب الأرجنتيني حققوا خلالها 29 انتصارا، و10 تعادلات، وخسارتين.



بلغت الحصيلة التهديفية للهلال مع دياز 86 هدفاً، في حين استقبلت شباكه 32 هدفاً، وحصد الفريق 97 نقطة من 123 نقطة متاحة.



كان الهلال تُوج بالثنائية "الدوري وكأس الملك"، ووصل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر اللقب أمام أوروا ريدز الياباني.



وشارك دياز في مباراة وحيدة في النسخة الأخيرة من كأس ولي العهد الموسم الماضي خسرها أمام النصر بنتيجة صفر / 2 في الدور قبل النهائي.



أما في الموسم المنصرم، قاد رامون دياز الهلال في 21 مواجهة بالدوري، فاز في 13 منها وتعادل في 7 وخسر لقاء واحد فقط.



سجل لاعبو الفريق 40 هدفاً، في حين تلقت شباك الفريق 20 هدفا.



وودع الهلال بطولة كأس الملك مبكراً، بعد الهزيمة أمام القادسية.



كان تخبط الهلال في النسخة الحالية للبطولة الآسيوية سبباً رئيسياً في إقالة دياز من منصبه، إذ تذيل ترتيب مجموعته بتعادل سلبي مع العين الإماراتي، وخسر أمام استقلال طهران الإيراني في ثاني جولات دور المجموعات.