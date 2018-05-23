قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أفضل من أمس بعد انخفاض درجتين، مشيرًا إلى بدء التحسن التدريجي في الطقس من اليوم.

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأربعاء، أن طقس الغد سينخفض درجتين أو 3 ومثلهم يوم الجمعة، حتى تصل إلى 35 أو 36 درجة يوم السبت المقبل.

وأشار إلى، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، يوم الجمعة المقبل، موضحًا أن مصر تتأثر بمنخفض قادم من الصحراء الغربية.