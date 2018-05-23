قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن دعوته للأحزاب للجلوس على مائدة حوار بيت الأمة تهدف لتعزيز احترام الرأي والرأي الآخر والسعي نحو خلق أحزاب سياسية قادرة على أن تكون عماد المشهد السياسي وإعادة التوازن للأحزاب دون الجمعيات التي تمارس عملا سياسيا دون ظهير سياسي.

وأشار أبو شقة، في كلمته إلى أن الاجتماع سيسفر عنه إعداد وثيقة وطنية حزبية تعتمد على تحقيق ديمقراطية تؤسس لدولة تحترم وتؤيد عمل الأحزاب، وتوفر لها كل سبل الدعم وخلق معارضة وطنية تقدم بدائل والطروحات وافكار وليس معارضة من أجل المعارضة.

وقال المستشار إن: "اجتماعنا اليوم يهدف لتاسيس دولة ديمقراطية حقيقية حديثة وتفعيل نص المادة الـ5 من الدستور والذي ينص على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة".

وأكد أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود تنافس حزبي حقيقي وأمام الرأي والرأي الآخر والمعارضة التي تهتم بمصلحة الوطن، ووجود أحزاب سياسية ماكاملة ومتماسكة، لافتا إلى اجتماع اليوم بمثابة جلسة افتتاحية لجلسات واجتماعات متكررة خلال الفترات الماضية.